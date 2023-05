Spalletti in conferenza: “Futuro? Ho preso la mia decisione da tempo, è tutto chiaro e non cambierò idea. Su Di Lorenzo…”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Inter:

“Simeone è saltato sempre addosso a tutti e ha sporcato tutti i palloni diretti verso Lukaku. Il gol di Di Lorenzo è un gol che mi aspettavo conoscendo il ragazzo. Il capitano è come un frecciarossa, va sempre a 2000 all’ora, è un calciatore senza senso, senza ruolo, può fare tutto. Gli chiedevo sempre in allenamento: quando vieni ad abbracciarmi? Oggi è venuto e abbiamo fatto un po’ di scena.

Addio? Ormai ho già preso la mia decisione, è un qualcosa che viene da lontano e non devo decidere nulla ora. Napoli merita sempre uno spettacolo del genere e se pensi di non riuscire a garantire ciò è giusto fare altre considerazioni”.

Gaetano è la ciliegina sulla torta della stagione?

“Mi fa molto piacere per lui, è entrato benissimo in campo e ha fatto vedere subito le sue qualità. Non era facile segnare entrando a partita in corso e con tanta emozione dentro”.

Il Napoli è la squadra più forte che ha mai allenato?

“Non lo so, si viene sempre condizionati dal risultato finale. Io ho allenato tantissimi giocatori forti, anche all’Inter per esempio. Il Napoli è sicuramente quella che nel lungo periodo ha evidenziato sempre gli stessi valori, ma di calciatori fortissimi ne ho allenati tanti”.

C’è rammarico per la Champions?

“Certo, anche se l’Inter merita la finale. Purtroppo noi abbiamo commesso degli errori, ma allo stesso tempo abbiamo giocato due partite coraggiose. Contro il Milan abbiamo giocato con il nostro solito atteggiamento, quello che ci ha permesso di vincere il campionato. In quei match sono successe delle cose, due ci sono successe e due le hanno fatto succedere…”