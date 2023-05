Gazzetta – Osimhen vuole battere l’Inter e confermarsi leader dei marcatori

Victor Osimhen vuole battere l’Inter a tutti i costi.

Dopo aver recuperato da un leggero stato influenzale, l’attaccante ex Lille ci sarà stasera e partirà dall’inizio. C’è un big match da battere e soprattutto una classifica capocannoniere da guidare ancora per Osi: “C’è chi, come Osimhen, ha segnato e bersagliato un po’ tutti. Tutti tranne l’Inter, che tra l’altro è l’unica squadra che il Napoli non ha ancora battuto in questa stagione. Un anno fa si diceva di Osimhen: bravino ma non segna mai nelle partite importanti. Ebbene, con una doppietta ha affossato la Juve da manita colpita, ha segnato pure al Milan e con la Roma ha disegnato parabole e iperboli spettacolari. Non gli resta che l’Inter da battere, anche con un gol che lo aiuti a vincere la classifica dei cannonieri”