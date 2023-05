Dazn – Spalletti: “Complimenti all’Inter per la finale. Su Kvara e Osimhen”

Queste sono le parole di Luciano Spalletti nel prepartita di Napoli-Inter: “Vedremo nella gara se Kvara e Osimhen saranno al 100%. Noi arriviamo a questa gara con la formazione che ha giocato molto più spesso. Siamo pronti ad assorbire il clima festoso dei nostri tifosi.”

Qual è l’aspetto che ha pensato di più in settimana?: “Sono fiero di aver allenato l’Inter, hanno fatto un grande campionato e io sono fiero di averla messa dietro a tal punto da vincere il campionato con così tante giornate d’anticipo. Complimenti all’Inter per la finale, dispiace non esserci arrivato”.

Qual è la sensazione che ha provato di più in settimana?: “Felicità per l’amore ricevuto dalla gente”.