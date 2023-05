CorrSport – Spalletti verso l’addio: potrebbe prendersi un anno sabbatico

Luciano Spalletti riflette seriamente sul suo futuro.

Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico potrebbe anche decidere di fermarsi per un anno e non sedere su nessuna panchina. Una soluzione che non appare così improbabile, alla luce di un addio che può prendere forma davvero a brevissimo in casa Napoli. Oramai è questione di tempo e il tecnico toscano lascerà la panchina partenopea dopo due anni di conduzione: “E sarà doloroso, comunque, avvicinarsi al momento in cui ci si staccherà, con il desiderio di starsene in casa con la famiglia, di andare a cavallo con la sua Astra, di godersi le proprie anatre, di annusare le viti e prendersi persino un anno sabbatico”.