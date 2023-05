CorrSport – ADL punta anche Nagelsmann: il tecnico può fare al caso del Napoli

Tra gli allenatori sondati per il post Spalletti c’è anche Nagelsmann.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui l’ex Bayern sarebbe una delle ultime piste emerse: “Aurelio De Laurentiis si fida di Aurelio De Laurentiis, interloquisce, vuole analizzare gli uomini con i quali poi confrontarsi: il giorno in cui capì, andando a casa di Sarri, che non ci sarebbe stato più con lui un domani, puntò su Ancelotti, il suo tormento (anche attuale), perché Da Rafa in poi l’obiettivo è sempre stato crescere in Europa esonerare gli costò. Ma quando ha deciso che il capitolo-Gattuso era fatalmente chiuso, ha ricominciato: invito a cena (ripetuto) con Allegri, la telefonata quasi defi nitiva con Conceição, poi la virata su Spalletti. Ora, raccontano in giro, che avrebbe visto Nagelsmann, reduce dall’esonero con il Bayern Monaco, enfant-terrible della panchina, un salto nel grande calcio e però anche nel vuoto”