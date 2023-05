Spalletti: “Mentalmente sto benissimo, penso 24 ore al giorno al calcio. Se decido di restare riparto a mille all’ora”

Il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha parlato in conferenza prima della sfida di domani sera al ‘Maradona’ contro l’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico toscano è stato interrogato sul proprio futuro, che negli ultimi giorni sta tenendo banco in casa Napoli. Queste le sue parole: “Io mentalmente sto benissimo, faccio sempre la stessa fatica, penso 24 ore al giorno al calcio. Chiaro che alla fine senti la fatica e ti devi interrogare su come vuoi ripartire, perché se non hai le qualità e i pensieri che merita un ambiente come Napoli, allora sarebbe scorretto. Poi il presidente tiene tutti sulla corda, perché lui ha sempre la corda tirata, ma l’allenatore, così come tutto lo staff non deve mollare, è un nostro dovere. Io, se decido di restare, riparto a mille all’ora, sono disposto ad andare contro tutto e tutti per difendere e per ottenere i risultati migliori dalla mia squadra”.