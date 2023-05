Ieri sera, anche Giovanni Di Lorenzo, con il presidente Aurelio De Laurentiis, ha partecipato all’esposizione delle due monete e banconote, celebrative per lo Scudetto del Napoli.

Il capitano si è mostrato particolarmente emozionato per questa cerimonia, e ha descritto così le proprie emozioni a Sky:

“Fa un certo effetto pensare che negli anni 80/90 c’era Diego su queste monete e ora ci sono raffigurato io, ma non è una celebrazione per me, ma per la squadra, i miei compagni e per la bellissima cavalcata che abbiamo fatto in questa stagione”.

Prenderai la numero 22 di questa serie?

“Ci proverò, mi farebbe piacere perché sarebbe un ricordo indelebile di questa stagione, un oggetto di cui sarà impossibile dimenticarsi”.

Fonte: Sky Sport.