Schira: “A De Laurentiis è sempre piaciuto Vincenzo Italiano, già sondato prima di Spalletti dagli azzurri”

Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira ha scritto sul proprio profilo twitter per quanto riguarda la situazione tecnico in casa Napoli. Come riportato dal giornalista al presidente azzurro De Laurentiis è sempre piaciuto il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano. L’ex Spezia era stato sondato già dalla società azzurra quando si trovava a La Spezia, poco prima dell’arrivo di Luciano Spalletti. Con la società viola in questa stagione ha raggiunto la finale di Coppa Italia e di Conference League, e il suo contratto scade nella prossima stagione. Nel suo contratto c’è però un’opzione di rinnovo fino al 2025, quindi non è facile liberarlo dal club di Rocco Commisso.