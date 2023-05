Pedullà: “Giuntoli destinato alla Juve. Il Ds vorrebbe portare con se anche Luciano Spalletti”

Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà ha riportato sul proprio sito un importante intreccio di mercato riguardante Juventus e Napoli. Ecco quanto detto:

“Il direttore sportivo del Napoli ha deciso di lasciare il club per unirsi alla Juve, con un contratto triennale e la possibilità di portare con sé due membri del suo team. De Laurentiis aveva posticipato l’incontro ma questo non ha influenzato la sua decisione. Sente che il suo ciclo al Napoli è terminato indipendentemente dalla scadenza del contratto nel 2024 e ora aspetta solo il via libera per partire. Se fosse poi in mano a Giuntoli scegliere il prossimo allenatore della Juventus, opterebbe senza dubbio per Spalletti, con cui ha avuto un’ottima esperienza di due anni. Nonostante ciò, la Juventus ha ancora Allegri sotto contratto per le prossime due stagioni ad un costo elevato e pertanto è opportuno valutare tutte le opzioni prima di prendere una decisione”.