Il Mattino – De Laurentiis intenzionato a rinnovare Meret. Presto l’incontro con l’agente

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sui rinnovi in casa Napoli. Secondo il quotidiano Alex Meret è diventato un pilastro fondamentale per la difesa del Napoli di Spalletti, dimostrando grande sicurezza e impegno nella sua prima stagione da titolare con la squadra azzurra. La società azzurra avrebbe intenzione di rinnovare il contratto con l’estremo difensore italiano. Si prevede un incontro tra De Laurentiis e Pastorello per definire i dettagli del nuovo prolungamento del contratto. Il futuro di Meret sembra essere destinato al Napoli.