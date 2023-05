GdS – Kvaratskhelia ancora in dubbio per l’Inter! Oggi test decisivo per la sua convocazione

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano oltre alle vicende extra-calcistiche, il Napoli di si prepara alla partita contro l’Inter di Simone Inzaghi e valuta le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano potrebbe non essere in grado di scendere sul campo del Maradona questo fine settimana a causa di una botta riportata in allenamento giovedì. Il giocatore cercherà di capire se potrà scendere in campo contro l’Inter durante la rifinitura. Anche se le sensazioni sono positive, solo il test odierno darà una risposta definitiva dopo le terapie e gli allenamenti differenziati degli ultimi giorni.