L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il futuro di Osimhen suscita grande interesse da parte dei club europei, nonostante il suo valore di mercato superiore ai 120 milioni. Il talento dell’attaccante lo rende oggetto di desiderio per molte squadre. De Laurentiis è determinato a trattenere il giocatore, anche se sa che sarà difficile: dovrà affrontare mesi difficili per dimostrare che i soldi non sono tutto nella vita.