CdS – Koopmeiners primo obiettivo della lista per il centrocampo azzurro. I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il centrocampo ha bisogno di una sistemazione urgente, considerando il ritorno di Ndombele al Tottenham e le richieste di spazio da parte di Demme. Inoltre, senza Spalletti, sarà necessario decidere anche il futuro di Gaetano, visto che l’allenatore aveva puntato su di lui come centrale del futuro. Si cerca quindi un sostituto simile a Lobotka in grado di dargli respiro quando necessario. Inoltre occorre c’è anche un interno. Tra i nomi in circolazione, spicca quello di Teun Koopmeiners , che era vicino all’accordo con Giuntoli due anni fa. Nonostante l’interesse del Napoli per il versatile centrocampista olandese non sia mai svanito, la sua attuale situazione contrattuale con l’Atalanta rende difficile un suo acquisto a causa dei costi elevati.