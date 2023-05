Luciano Spalletti potrebbe veramente lasciare Napoli a fine stagione e per il tecnico di Certaldo Napoli-Sampdoria potrebbe essere veramente l’ultima gara della sua avventura partenopea.

Il presidente De Laurentiis ha avviato un casting per la panchina, consultando diversi nomi, e tra questi c’è un vecchio pallino del presidente: Gian Piero Gasperini.

Il tecnico dell’Atalanta fu vicino, nel maggio del 2011, a sostituire Mazzarri a Napoli, prima del ripensamento del mister, ma la stima tra i due è sempre rimasta immutata.

Infatti, secondo il giornale, ogni qual volta i due si sono incrociati, De Laurentiis, che da sempre stima il mister per come gioca e soprattutto per il miracolo Atalanta, gli ha sempre fatto una battuta che potrebbe rivelarsi una profezia:

“Mister, chissà se un giorno allenerà il Napoli?”.

I prossimi giorni saranno decisivi per la panchina azzurra.