CdS – E’ Samardzic il primo obiettivo in caso di addio Zielinski. Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano se ricevessero offerte per Zielinski, il Napoli dovrebbe cercare un sostituto adeguato. Lazar Samardžić, un talentuoso centrocampista tedesco naturalizzato serbo, potrebbe essere una scelta interessante e complementare alla rosa del Napoli. Samardžić è un obiettivo del Napoli, ma De Laurentiis sa che per acquistarlo dovrà fare uno sforzo finanziario notevole. La sua amicizia ventennale con la famiglia Pozzo potrebbe facilitare l’operazione.