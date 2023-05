L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano nonostante le richieste elevate, il Sassuolo e il Napoli hanno un rapporto positivo che potrebbe facilitare l’operazione di trattativa per Davide Frattesi. In passato i due club hanno già collaborato con successo su altri giocatori come Raspadori e avere contatti anche per Berardi.