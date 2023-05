Simeone: “Aver vinto lo Scudetto è stato bellissimo, i tifosi avevano bisogno di esultare, Maradona dal cielo ci ha dato una mano”

L’attaccante argentino del Napoli Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss dello Scudetto vinto 2 settimane fa. Bellissime le parole dell’ex Fiorentina, soprattutto verso i tifosi, che meritavano una gioia come questa, e in ricordo di Diego Armando Maradona. Queste le sue parole: “Che bello aver vinto lo Scudetto, è stato speciale aver festeggiato coi tifosi, che da tempo avevano bisogno di esultare. Ogni giorno è sempre una festa. Maradona dal cielo ha dato una mano sia al Napoli che all’Argentina e sono sicuro che sarà contento per noi”.