Napoli-Inter – Le probabili formazioni del big match della 36esima, dubbio Kvaratskhelia per gli azzurri

Si avvicina la fine del campionato, con alcune posizioni già decise e altre ancora da decretare, così come per Napoli ed Inter, avversarie nella 36esima di Serie A. Al Maradona arrivano i nerazzurri di Simone Inzaghi, freschi della qualificazione in finale di Champions, dove affronteranno il Manchester City. Il Napoli ha già vinto lo Scudetto da 15 giorni, ma mister Spalletti sembra intenzionato a schierare la formazione delle grandi occasioni per il big match. C’è un solo dubbio negli azzurri, che viene rappresentato dal georgiano Kvaratskhelia, che oggi in allenamento ha rimediato una botta. Per il resto la formazione è quella classica, con Mathìas Olivera sulla sinistra e Matteo Politano sulla fascia di destra. Dall’altra parte i nerazzurri hanno bisogno di punti per qualificarsi matematicamente in Champions, e in attacco dal primo minuto dovrebbe esserci la Lu-La, ovvero Lukaku e Lautaro Martinez, che nell’ultimo mese hanno trascinato l’Inter con gol e assist importanti. Queste le probabili formazioni del match:

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Rrahmani; Kim; Olivera; Anguissa; Lobotka; Zielinski; Politano; Osimhen; Kvaratskhelia

Inter – Onana; Darmian; De Vrij; Bastoni; Dumfries; Barella; Brozovic; Calhanoglu; Gosens; Lautaro; Lukaku