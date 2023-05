Arrivano novità importanti sul futuro di mister Spalletti, che ci vengono riportare da Radio Kiss Kiss Napoli. Il mister toscano per lasciare gli azzurri dovrà infatti pagare una penale molto alta, pari a ben 8 milioni di dollari. L’ex mister di Roma e Zenit nei due anni azzurri ha incassato solo 6 milioni, così come aggiunto da Valter De Maggio: “Non è il massimo avendo incassato solo 6 milioni in 2 anni di contratto”.