Gazzetta – ADL e Spalletti muro a muro: al tecnico non è andato giù un gesto del patron

Tra ADL e Spalletti è calato improvvisamente un silenzio assordante.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, a Spallettone non sarebbe piaciuto un gesto in particolare del presidente azzurro. Una situazione appesa al filo, insomma, da chiarire quanto prima per il bene del Napoli: “Ieri tecnico e presidente si sono pure incrociati, perché De Laurentiis ha seguito anche una parte dell’allenamento, salutando tutti i giocatori. Fra i protagonisti una stretta di mano educata e nulla più. Dopo la cena di venerdì scorso ogni discussione è stata interrotta. Non sembrano esistere al momento i presupposti per riprenderla. Quella pec per la riconferma del contratto, mandata come fosse un qualsiasi impiegato non è stata “accettata” da Spalletti che, nel rispetto dei ruoli, vuol essere al centro di un progetto. Ed è calato il grande gelo. Bloccato ogni discorso su eventuali prolungamenti”.