CorrSport – Spalletti può dare le dimissioni: rapporto deteriorato con ADL

L’avventura di Luciano Spalletti al Napoli potrebbe finire davvero a breve.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il tecnico e il patron azzurro ADL sarebbero ormai così divisi da poter arrivare alla spaccatura. Un fulmine a ciel sereno ricopre Napoli. Secondo le ultime notizie, infatti, le dimissioni dell’allenatore sarebbero in via di definizione: “La storia finita. Luciano Spalletti è pronto a chiudere quello che sarà per sempre un capitolo fondamentale della sua vita: Napoli, il Napoli. Un amore vero, intenso e tormentato come solo le grandi passioni sanno essere: straordinaria con la città e con la squadra, due anime che ama profondamente che rappresentano le sole boe a cui legare la cima sfilacciata; in chiaroscuro con De Laurentiis. Beh, per la verità ormai le ombre hanno di gran lunga coperto le luci di una ribalta condivisa fino alla sera della festa scudetto a Maradona e mai più: la cena di una settimana fa, nel centro di Napoli, è servita a farli vedere ma non a farli riconoscere”.