Calciomercato.it – Ieri sera alcuni osservatori del Napoli erano alla Bay Arena per visionare Demirbay del Bayer Leverkusen

Come riportato da Calciomercato.it il Napoli continua ad essere molto vigile sul mercato, soprattutto per quanto riguarda i centrocampisti. Ieri sera si giocava il ritorno della semifinale di Europa League tra Bayer Leverkusen e Roma e c’erano alla Bay Arena alcuni osservatori del Napoli. Il motivo è il centrocampista tedesco delle ‘aspirine’, ovvero Kerem Demirbay, centrocampista 29enne che indossa la maglia numero 10. Il motivo è che gli azzurri in estate potrebbero perdere sia Demme che Ndombele, e il cartellino del centrocampista teutonico si aggira intorno ai 10 milioni di euro.