Arrivano altre brutte notizie in casa Juventus dopo l’eliminazione in Europa League di ieri sera per mano del Siviglia. Come riportato dall’Ansa i bianconeri dovranno affrontare un secondo processo dopo quello di lunedì 22 maggio della Corte Federale d’Appello. La FIGC ha infatti deferito i bianconeri per la famosa manovra stipendi del periodo Covid, e ai bianconeri si contesta la violazione dell’articolo 4.1. Il processo nei confronti del club bianconero è previsto per il mese di giugno.