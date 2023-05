Prima pagina – Il Mattino: “Napoli tricolore, Inter europea superspot per il calcio italiano”

Presso tutte le edicole è disponibile la prima pagina de Il Mattino. Nella sezione sportiva, è presente un approfondimento su il Napoli campione d’Italia e l’Inter in finale di Champions. I ragazzi di Inzaghi, infatti, hanno battuto il Milan anche al ritorno della semifinale e adesso aspettano il Manchester City (che ha battuto sonoramente il Real Madrid) ad Istanbul. Napoli e Inter si sfideranno domenica al Maradona per la penultima sfida casalinga dei partenopei. “Domenica lo show dei campioni al Maradona”, si legge nell’occhiello. Interessante anche il titolo: “Napoli tricolore, Inter europea superspot per il calcio italiano”.