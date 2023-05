Dalla Scozia il nuovo nome per il centrocampo del Napoli: piace Nicolas Raskin

La stagione è ormai quasi conclusa ed è tempo di pensare alla prossima finestra di calciomercato. In casa Napoli, la situazione è decisamente complicata, visti i differenti scenari che si prospettano nel futuro. Infatti, con gli addii di Ndombele e Demme ormai certi e i futuri ancora in dubbio di Zielinski e Gaetano, al Napoli servono rinforzi a centrocampo. Proprio a questo proposito, dalla Scozia giungono voci di un interesse del Napoli per un giocatore dei Glasgow Rangers. Si tratta del mediano belga Nicolas Raskin.

Lo riporta il Daily Record, secondo cui il 22enne belga è seguito anche da Barcellona, Leeds e Marsiglia. Il giocatore sembra avere tutti i requisiti per essere il profilo giusto per il centrocampo azzurro. Infatti, l’ex Standard Liegi è giovane, può ricoprire diversi ruoli e il suo prezzo non è alto.