Maradona in vendita? ADL potrebbe fare un’offerta per acquistarlo

De Laurentiis potrebbe fare un’offerta per l’acquisto del Maradona o il Comune potrebbe offrirgli l’affidamento per molti anni. Alla vigilia della discussione per il rinnovo della convenzione dello stadio Maradona, ADL, potrebbe essere la chiave per valutare un nuovo patto che contempli altre opzioni per il Maradona, tornato a incendiarsi proprio quest’anno grazie alla conquista del terzo Scudetto. Il piano del Comune di Napoli è che una nuova società partecipata si occupi dell’attuazione di piani di dismissione degli immobili.

Come riportato da Il Mattino la nuova società si occuperà di tutti gli immobili, dalla cessione delle case Erp agli inquilini con mutui agevolati a tutto il resto del patrimonio. Incluso quindi il Maradona. Ad agevolare il tutto ci potrebbero essere i buoni rapporti tra il Presidente e il Sindaco. La società che avrà il patrimonio si innesta in una cornice dove c’è la variante orientale al Prg con la quale cambieranno destinazione d’uso immobili e terreni.

L’assessore al bilancio Pier Paolo Baretta ha illustrato il documento: “Le poche risorse disponibili non costituiscono per noi un alibi per rinunciare o ridurre il nostro impegno. Aumenteremo gli sforzi per migliorare la città contando sulla piena collaborazione del Consiglio comunale e delle strutture e ci riusciremo».