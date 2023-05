KKN – Festa Scudetto: ADL spinge per il 2 giugno! Queste le ipotesi sul tavolo

Giallo per la festa scudetto. In attesa degli antici e posticipi della Lega che verranno diramati dopo le semifinali delle coppe europee il Comune ed il Napoli stanno lavorando per rendere la festa meravigliosa per i tifosi azzurri. Gli azzurri presto al Maschio Angioino per un grazie ufficiale della città.Il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis stringono i tempi per definire la festa di fine campionato che celebrerà una stagione esaltante per gli azzurri, culminata con il terzo scudetto atteso da 33 anni. Manfredi si è sentito con De Laurentiis. In teoria la festa dovrebbe essere messa su per il 4 giugno al termine dell’ultimo match al Maradona contro la Sampdoria. Il patron azzurro vorrebbe anticipare partita e festeggiamenti: sul tavolo anche l’ipotesi di venerdì 2 giugno, festa della Repubblica, anche se in quella data in piazza del Plebiscito ci sarà il concerto a pagamento del cantante Gigi D’Alessio. E piazza del Plebiscito è una di quelle indicate come luogo dove celebrare la cavalcata trionfale della squadra di Spalletti. Si sta studiando la possibilità di installare maxischermi collegati con lo show che invece andrebbe in scena allo stadio Maradona subito dopo il triplice fischio finale di un match anticipato a sabato 3 giugno. Il Comune si è impegnato ad aiutare economicamente il club solo per l’allestimento dei palchi, non per organizzare la festa cosa che sarebbe ad appannaggio esclusivo del presidente azzurro. Anche la giunta regionale di Vincenzo De Luca sarebbe pronta a stanziare un finanziamento di circa un milione, lo stesso che metterebbe il Comune. Nel frattempo si lavora per cercare la data giusta per la cerimonia al Comune in Sala dei Baroni per il saluto ufficiale alla città.

A riportarlo la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli.