Il Mattino – Il Napoli orientato a riscattare Gollini. I dettagli

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sull’eventuale riscatto di Pierluigi Gollini. Secondo il quotidiano per quanto riguarda il futuro di Gollini, sembra che il Napoli stia considerando di riscattarlo dopo le sue recenti prestazioni positive. Si discuterà della cifra stabilita la scorsa estate, pari a 8 milioni di euro. Il giocatore si è dimostrato all’altezza durante le partite contro Atalanta, Fiorentina e Monza, facendo bene anche se non ha potuto evitare i gol subiti e mettendosi in luce con parate decisive.