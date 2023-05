CdS – Napoli nell’Elite Europeo! Valore della rosa aumentato notevolmente

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un dato riguardante il Napoli di questa stagione. Secondo il quotidiano anche i ricchi hanno il diritto di ridere, soprattutto se sono stati loro a creare qualcosa che ha fatto divertire tante persone. L’inventore del cinepanettone può finalmente godersi lo spettacolo da solo, seduto comodamente nella sua poltrona. Il calcio moderno ha portato enormi ricchezze a coloro che lo gestiscono, come dimostra Aurelio De Laurentiis. che ha guadagnato centinaia di milioni in poco meno di un anno. Ciò ha anche causato la demolizione dei vecchi stereotipi. La squadra, composta da giocatori dal nome Anguissa a Zerbin, che ha subito una rivoluzione in modo silenzioso valeva 445 milioni di euro. Solo pochi non si erano resi conto di ciò, tornando indietro al settembre del 2004.