UFFICIALE – Il Sindaco Manfredi premierà il Napoli: i dettagli

Il Napoli verrà premiato. Lo scudetto cucito quest’anno sul petto ha convinto il Comune di Napoli a insignire la società partenopea di un premio che riceverà nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino. La notizia è ufficiale e lo fa sapere il Comune stesso: “Dopo la verifica del numero legale chiesta dal consigliere Guangi – si legge nel comunicato – l’Aula ha proseguito i lavori alla presenza di 26 consiglieri. Il consigliere Salvatore Flocco (M5S) ha illustrato un ordine del giorno, approvato all’unanimità, che impegna Sindaco e giunta a invitare in Consiglio comunale la Società Sportiva Calcio Napoli per la consegna di un riconoscimento a tutti coloro che hanno lavorato per il raggiungimento di un così importante traguardo sportivo”.