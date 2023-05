Il consigliere Simeone: “Spalletti cittadino onorario? Ci penseremo, la città gli vuole bene”

Nino Simeone è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, il consigliere comunale ha parlato delle probabili iniziative e feste che potranno esserci in seguito alla conquista dello scudetto. Non ci sono né conferme né smentite, ma ciò che trapela è la possibilità di dare a Spalletti la cittadinanza onoraria. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“L’organizzazione degli eventi Scudetto sono ancora fermi sul tavolo degli organi deposti alla sicurezza. Aspettiamo di capire come sviluppare qualcosa di concreto con il Calcio Napoli, ma si sta lavorando per trovare un’idea che coinvolga tutta la città e tutti i tifosi. Dopo l’ultima domenica contro la Fiorentina, l’indicazione sarà quella di contingentare gli eventi con il rischio che sia superfluo poi festeggiare in più piazze. Premiazione del Napoli al Maschio Angioino? Non ho avuto ancor nessun tipo di conferma, ma c’è molto fermento a Palazzo San Giacomo. Qualcosa bolle in pentola. Sulla premiazione dei calciatori non ho avuto nessuna conferma o smentita, mettiamola così (ride ndr).

Spalletti cittadino onorario? Assolutamente sì, la città gli vuole bene e il risultato che ha raggiunto parla da solo. Dal punto di vista umano ci sono tutte le condizioni per potergli dare un riconoscimento simile, ci abbiamo già provato con Koulibaly e Mertens, perché non anche Spalletti? Sarebbe una cosa importante e il mister lo rispecchia in tanti ambiti del suo carattere. Lo stesso si potrebbe fare con i tanti calciatori del Napoli, ma poi si rischia di inflazionarlo. Su Spalletti, però, ci penseremo e una riflessione verrà fatta nelle sedi opportune. L’ultima parola poi spetterà al Sindaco”.