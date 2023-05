Piotr Zielinski è stato intervistato da Sky Sport al termine della partita contro il Monza, persa per 2-0 dal Napoli. Ha parlato apertamente del suo futuro e del suo rinnovo di contratto in modo molto positivo:

“Abbiamo un altro anno di contratto. Dopo questa stagione sicuramente il mio procuratore parlerà con la società e prenderemo delle decisioni. Io, come ho sempre detto, sto bene a Napoli e vorrei rimanere. La fascia da capitano per me è un grande onore, sono da sette anni a Napoli e la fascia è una bellissima cosa. È una grande responsabilità e la sento, io cerco di rispondere sul campo”.