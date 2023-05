TuttoSport – Giuntoli e il Napoli in contatto per trovare una soluzione: Juve sempre più vicina

Cristiano Giuntoli è sempre più lontano dal Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport, soffermandosi sull’accordo tra l’attuale direttore sportivo del Napoli e la società partenopea per avere il via libera in direzione Juventus: “Il discorso è aperto e in via di definizione con il Napoli e in particolare con Aurelio De Laurentiis: le parti stanno cercando una soluzione che soddisfi tutti, dato che Giuntoli è ancora sotto contratto fino al 2024 con il club da poco laureatosi campione d’Italia. Per Giuntoli ci sarà tempo, se tutto andrà come sembra debba andare, per sedersi allo Stadium, per un ds che tra l’altro è abituato ad accomodarsi in panchina e a entrare in connessione diretta con lo spogliatoio e lo staff tecnico”.