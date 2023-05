Sky – “Giuntoli andrà via. Il punto su Kvara e Osimhen…”

Stamattina a Sky Sport Gianluca Di Marzio ha parlato dell’incontro tra i dirigenti del Napoli e del futuro di Giuntoli, Osimhen, Kvara e Kim. Ecco le sue parole: “Oltre che del futuro avranno parlato anche di quest’anno, Spalletti ha detto ciò che doveva sugli episodi che non gli sono piaciuti. Il Napoli perderà Giuntoli, ora ci sarà da capire come verrà sostituito perché ha sempre avuto un ottimo rapporto con Spalletti. Kvara resta sicuramente a Napoli, se per Osimhen dovesse arrivare un’offerta che sfiori i 150 milioni, come si fa a dire di no? Il vero giocatore che può andar via è Kim data la sua clausola da 70 milioni, da quanto so il Napoli è già alla ricerca di centrali mancini”