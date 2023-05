Napoli, piano riscatti in elaborazione. Attacco confermato, due azzurri ai saluti

La stagione sta finendo e con il suo termine ci sarà il vero e proprio inizio del calciomercato. Il Napoli ha già rinnovato il contratto di Lobotka ed è sempre più vicino all’ufficialità della permanenza di Di Lorenzo e Rramhani. Sul fronte riscatti la situazione è diversa: la dirigenza azzurra per la stagione in corso ha ingaggiato in prestito Raspadori, Simeone, Ndombele, Bereszynski e Gollini. I primi due rimarranno, la società ha infatti intenzione di versare i 12 mln per l’argentino e i 25 mln per l’italiano previsti dal contratto. Riguardo Ndombele, il francese lascerà quasi sicuramente il club, è troppo alta la cifra di 30 mln prevista per il riscatto. Insieme a lui andrà via anche Bartos Bereszynski, arrivato a gennaio in uno scambio di prestiti con il classe 2000 Zanoli, che tornerà a Napoli. Resta in sospeso Gollini, il portiere si è fatto sempre trovare pronto quando chiamato in causa e ha dichiarato che sarebbe felice di restare, ma da ADL ancora nessun cenno.