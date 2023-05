Monza – Napoli, le probabili formazioni. Tanto turnover per Spalletti, Palladino con Caprari-Petagna

Questo pomeriggio Napoli e Monza si affronteranno all’U-Power Stadium per la partita valida come 35esima di campionato. Come anticipato da Spalletti stesso, l’allenatore farà roteare i giocatori in queste ultime giornate, per lasciare spazio a chi in stagione si è visto poco. Ecco quindi le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Sensi, Caprari; Petagna. All. Palladino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Bereszynski, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Gaetano; Elmas, Osimhen, Zerbin. All. Spalletti