Il Napoli crolla a Monza: le pagelle di MondoNapoli

Il Napoli di Spalletti crolla a Monza sotto i colpi di Dany Mota e Petagna. Di seguito le pagelle della redazione di MondoNapoli:

Gollini 6 – Non colpevole sui gol subiti, fa un paio di ottimi interventi che salvano la faccia al Napoli

Bereszynski 5 – Brutta prestazione nel complesso da parte del polacco. Sostituire Di Lorenzo era difficile e lui non c’è riuscito.

Rrahmani 5 – Senza Kim a guidare la difesa, il centrale Kosovaro va in difficoltà. Ha colpe sui gol subiti.

Juan Jesus 5 – Divide le colpe dei gol con il compagno di reparto, prestazione insufficiente.

Olivera 5 – Soffre per tutta la partita le incursioni dei giocatori del Monza, che attaccano soprattutto sulla sua fascia.

Anguissa 5,5 – Forse un po’ svogliato, il camerunense non riesce a dare quantità e qualità al centrocampo azzurro.

Lobotka 5,5 – Il faro del centrocampo napoletano non riesce ad illuminare il cammino ai compagni.

Zielinski 5,5 – Fino all’ultimo quarto d’ora era il migliore dei suoi, poi ha iniziato a sbagliare passaggi e appoggi semplici.

Elmas 5 – Non la più brillante delle sue prestazioni, non riesce minimamente ad incidere.

Osimhen 5 – Il capocannoniere della Serie A viene completamente annullato dalla difesa del Monza.

Zerbin 5 – Occasione da titolare per l’ex Frosinone che dimostra personalità e poco altro.

Kvaratskhelia 6

Politano 6

Di Lorenzo 6

Raspadori 6

Simeone S.V.

Spalletti 5,5