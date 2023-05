Gazzetta – Ufficialità attesa giovedì per il rinnovo di mister Spalletti

Luciano Spalletti con ogni probabilità guiderà il Napoli fino al 2025.

Arrivano ulteriori conferme anche dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il giorno fatidico per ufficializzare l’accordo tra presidente e tecnico potrebbe essere il prossimo giovedì, data della conferenza stampa di presentazione del prossimo ritiro di Dimaro: “Arriverà probabilmente giovedì prossimo l’annuncio ufficiale del Napoli. L’occasione sarà data dalla conferenza stampa di presentazione del

dodicesimo ritiro del club azzurro a Dimaro, Trentino, dal prossimo 14 luglio. In quell’evento il presidente Aurelio De Laurentiis vorrà annunciare in pompa magna il nuovo contratto che la società avrà firmato con Luciano Spalletti, sancito con una stretta di mano venerdì sera in un locale della movida di Chiaia, e che sarà tecnicamente perfezionato in questi giorni con l’abituale scambio di bozze fra legali. Nella sostanza Spalletti non lascia ma raddoppia: il suo accordo scadrà nel giugno 2025 e non potranno escludersi ulteriori opzioni di rinnovo”.