DAZN – Spalletti: “Oggi c’è stata meno pulizia di gioco. Sul futuro…”

Queste sono le parole di Luciano Spalletti a Dazn dopo la sconfitta col Monza: “La nostra qualità è di tenere palla, farla girare e mettere il blocco squadra nella metà campo avversaria, ma oggi c’è stata molta meno pulizia di gioco.”

Non avete più motivazioni al momento? Hai un approccio di comprensione verso i ragazzi o c’è un leggero fastidio?: “Quando si perde c’è sempre un leggero fastidio. I calciatori sono sempre professionisti e da professionisti se si perde ci si sta male. In settimana, si sono allenati bene, ma abbiamo avuto un sottolivello di qualità che non può accadere.”

Kvaratskhelia è l’uomo che ti permette di andare nella metà campo avversaria?: “Sì è Kvara, ma deve migliorare su alcuni aspetti, ma è un giocatore straordinario”.

Sul futuro?: “Il Napoli programma sempre molto in anticipo, si vedrà sia per me e sia per il mercato.”