TMW – Questa la probabile formazione del Napoli. Tanti cambi per Spalletti

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli in vista della trasferta di Monza. Secondo il portale Spalletti ha diverse incertezze riguardo alla formazione da schierare contro il Monza e potrebbe dare spazio ai giocatori che hanno avuto meno occasioni durante la stagione. Lozano è sicuramente fuori causa per il resto della stagione, mentre Mario Rui sarà ancora assente. Nel 4-3-3, Gollini potrebbe essere confermato in porta con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera a comporre la difesa. Elmas potrebbe essere schierato come titolare insieme a Demme e Anguissa nel centrocampo. In attacco invece Politano potrebbe far parte del tridente con Kvaratskhelia e Osimhen fin dal primo minuto.