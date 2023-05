GdS – Incontro positivo tra De Laurentiis e Spalletti. Pronto un biennale per il tecnico azzurro

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’incontro tra Luciano Spalletti ed Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano De Laurentiis e Spalletti si sono incontrati in un luogo discreto per discutere del futuro, e l’espressione rilassata dei loro volti fa pensare che abbiano raggiunto un accordo. La prima riunione da campioni, con la presenza del presidente, dell’allenatore e dell’amministratore delegato Chiavelli, può essere definita tecnicamente in questo modo. L’incontro è stato cruciale per stabilire le fondamenta di un ciclo vincente che manterrà il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo, superando le questioni legali e contrattuali. De Laurentiis si impegna a trattenere Spalletti per almeno altri due anni, nonostante le sue esitazioni. Tuttavia, entrambe le parti sono aperte a discutere il contratto in futuro. Il toscano non cerca solo compensi monetari, ma vuole essere apprezzato per il suo lavoro. Quando si aumenta il fatturato di un’azienda, è normale che i manager vogliano avere più potere decisionale e riconoscimenti appropriati. In termini di denaro, il produttore cinematografico stima che l’accordo potrebbe raggiungere i 3,5/4 milioni con i bonus inclusi, preferibilmente su base biennale.