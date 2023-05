L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Giovanni Simeone. Secondo il quotidiano il prestito di Simeone, del valore di 3 milioni, richiede che il club azzurro riscatti l’atleta se si qualificano per la Champions e Simeone realizza almeno 20 gol. La prima richiesta è avverata, mentre la seconda nonostante abbia segnato in tutti e tre i tornei, il Cholito ha raggiunto solo 9 reti. Nonostante ciò, il Napoli deciderà comunque di riscattarlo per 12 milioni.