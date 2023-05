GdS – Futuro ancora incerto per Gollini. Due aspetti da considerare per il riscatto, le ultime

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Pierluigi Gollini. Secondo il quotidiano mentre il Napoli per il futuro non sembra interessato a trattenere Ndombele e Bereszynski. La situazione invece di Pierluigi Gollini è ancora incerta dopo le sue ottime prestazioni e la dichiarazione di voler restare. Il Napoli sta prendendo in considerazione la situazione dei portieri e potrebbe negoziare con l’Atalanta un prezzo diverso dagli otto milioni fissati per il riscatto del giocatore in prestito.