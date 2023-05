CdS – E’ bastato sedersi intorno ad un tavolo affinchè Spalletti e De Laurentiis abbiano trovato un accordo

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’incontro avvenuto ieri sera tra Luciano Spalletti ed Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano De Laurentiis ha sempre sostenuto la riconferma di Spalletti, senza considerare le questioni legali o gli obblighi imposti. De Laurentiis sta considerando di rinnovare il contratto di Osimhen per due anni con cifre riservate. E’ invece consapevole delle possibili offerte del mercato per Kim. Il Napoli ha una chiara strategia, sta lavorando duramente per raggiungere i suoi obiettivi utilizzando il database dell’area scouting come base delle sue decisioni. Il biennale è il punto per ripartire, con un programma ampio e interventi naturali concordati nel caso di necessità dettate dal mercato. L’allenatore del Napoli non considera i soldi una priorità e si concentra sulla forza della sua squadra, dimostrando la sua stima nei confronti dei giocatori. Essendo il campione in carica con lo scudetto al petto, ci saranno situazioni “scabrose” da affrontare nel futuro e sarà importante saperle gestire. Durante la cena, De Laurentiis, Chiavelli e Spalletti sono stati visti compiacersi in un patto che si estenderà fino al 2025. Salute!