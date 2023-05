CdS – Anche il Chelsea vuole Osimhen! Blues pronti a fare follie per il nigeriano

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il Chelsea sta vorrebbe acquistare Osimhen e potrebbe includere Pulisic e Kepa nella loro offerta per coprire la valutazione di De Laurentiis, che si aggira intorno ai 150-160 milioni di euro. Nonostante la priorità del presidente sia confermare Osi e prolungare il suo contratto, il Napoli sta ascoltando con attenzione le offerte provenienti da Londra. Victor avrà l’ultima parola in questa storia di mercato e sembra non avere alcuna intenzione di rinunciare alla Champions. I Blues hanno una distanza siderale dal quarto posto, 21 punti dietro ed il re dei cannonieri della Serie A non ha intenzione di rinunciare al palco che si è conquistato come protagonista. Tra le altre squadre accreditate per la Champions ci sono United, Liverpool, Psg e Real. Anche il Napoli è in corsa: De Laurentiis vuole acquistare invece che cedere. Il futuro dirà.