Repubblica – Spalletti rimarrà in azzurro per altri due anni: i dettagli

Luciano Spalletti sarebbe intenzionato a rimanere in azzurro fino al 2025.

Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, il tecnico sarebbe intenzionato a confermare la sua presenza sotto il Vesuvio per altri due anni: dovrebbe firmare a breve il biennale che lo legherà al Napoli con tanto di aumento dello stipendio. A breve la fumata bianca che sancirà il proseguimento del grande lavoro svolto dal suo arrivo, con un piano di crescita da programmare ed un mercato da analizzare per la prossima stagione. C’è tanto di cui discutere per delineare il Napoli che verrà, ma l’intenzione unanime è quella di continuare un percorso iniziato nel migliore dei modi.