Kim Min-Jae: “Abbiamo scritto una pagina di storia, che orgoglio!”

Tra i protagonisti indiscussi della storica cavalcata del Napoli di Spalletti fino allo scudetto, c’è sicuramente Kim Min Jae. Il difensore sudcoreano ha parlato a KFA TV del traguardo appena raggiunto.

Queste le parole del campione d’Italia: “Dopo aver vinto lo scudetto a Udine, i tifosi mi sono venuti incontro per festeggiare e mi hanno raggiunto quando ero lontano dai miei compagni di squadra. Gli ho detto che dovevo andare, ma mi hanno trattenuto per festeggiare e per avere qualcosa tra le mani, anche i pantaloncini. Alla fine sono riuscito a darglieli e sono rimasto in mutande così come tanti altri compagni, ma mi sono liberato (sorride, ndr)”.

Poi ha continuato: “Una persona del servizio di sicurezza mi ha raggiunto e mi ha portato via: mi sono divertito però, non so come dirlo, eppure sono un tipo timido. Mi sono rivisto in un video e mi sono detto, ma sono davvero io? Fatemi dire una cosa sui tifosi: come potete vedere nel video da loro è arrivata una energia positiva e concreta sul campo, è qualcosa che ti aiuta anche quando giochi, ed anche nella vita di tutti i giorni. Complimenti di Klinsmann? Lo so che abbiamo scritto una pagina di storia, era da 33 anni che il Napoli non vinceva lo scudetto. Questa cosa mi dà orgoglio”.