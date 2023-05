Gollini: “Futuro? Voglio restare qui, ma non dipende da me! Vi spiego”

A Radio KissKiss Napoli oggi è intervenuto Pierluigi Gollini, portiere del Napoli, soffermandosi sul suo possibile futuro.

Queste le parole dell’estremo difensore azzurro: “Io infortunato? Sì, ma sto già meglio di ieri e peggio di domani. Andrà sicuramente meglio. Lo scudetto che emozione è stata? Immensa, lo vivo come una ricompensa per tutti i sacrifici fatti da quando ero un ragazzino. Siamo tutti grati a Napoli e al Napoli per questa opportunità. E’ un posto unico per vincere e i tifosi azzurri si meritano questa gioia. Qui è diverso come si dice, ora lo so”.

Poi ha continuato: “Quando ripenso alla partita di Udine vi dico che più si avvicinava la fine della partita e più eravamo pronti a saltare in campo. Mi sono trovato sollevato da un gruppo di tifosi col tabellone in mano che mostrava il numero 3. Quelli che arrivano a Napoli devono essere bravi a integrarsi subito e il gruppo deve aiutare i nuovi. Io sono stato accolto benissimo ed è stato facile per me”. “Sfida con l’Atalanta? Ero un po’ teso perché era il mio esordio con questa maglia e a Bergamo sono stato benissimo. Contro la Fiorentina ero più tranquillo perché eravamo già campioni e lì non mi è andata benissimo. Il mio pensiero era vincere per festeggiare una vittoria con i miei tifosi. Incognita Mondiale? Già alla fine del girone di andata avevamo un grande vantaggio e nonostante questo abbiamo fatto un girone di ritorno super”. “Il mister è un grande ed ho una grande stima di lui. Sa motivare ed allenare. Lo staff è preparatissimo e non è un caso che abbiano fatto benissimo. Per quanto mi riguarda non so ancora cosa accadrà: vorrei tanto restare a Napoli, ma non dipende da me. Mi farebbe piacere restare in azzurro, è il mio più grande desiderio”.