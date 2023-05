Foot Mercato – Il Manchester United ha fatto la propria proposta economica a Kim, su di lui anche un’altra inglese

Dalla Francia arriva un’esclusiva da parte di Foot Mercato riguardo il difensore coreano del Napoli Kim Min Jae. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese il Machester United è in forte pressing per prendere già in estate il centrale ex Fenerbache. I Red Devils hanno già fatto la propria proposta economica al ragazzo e gli hanno mostrato il progetto tecnico. Non c’è solo un club inglese interessata al numero 3 del Napoli, anche il Liverpool di Jurgen Kloop è sulle sue tracce. Il club azzurro dal canto suo non vuole lasciare partire il difensore, e proprio per questo vuole offrirgli il rinnovo di contratto per aumentare o togliere la clausola.