CorrSport – Kim verso l’addio: United pronto a pagare la clausola

Il Manchester United sarebbe fortemente intenzionato a pagare la clausola di Kim.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il sudcoreano dovrebbe partire per l’Inghilterra. Il club inglese continua a spingere per chiudere, convinto dell’operazione e del valore di un calciatore che sta seguendo già da diversi mesi: “De Laurentiis non vuole vendere Osimhen, semmai gli piacerebbe rilanciare, e però sa anche che non potrebbe (non potrà) opporsi al Manchester United, che sta un pezzo avanti con il management del coreano: 58 milioni di euro pronti, aspettando la finestra che dal 1° al 15 luglio che consente di strappare il difensore al Napoli. E quello sarà argomento di riflessione, ovvio”.